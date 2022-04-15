Россия потеряла половину своей военной мощи: журналист Forbes прокомментировал ликвидацию ВСУ крейсера "Москва"

Россия лишилась половины своей морской огневой мощи. Уничтожение крейсера "Москва" стало слишком большой потерей для вражеской армии.

Об этом заявил журналист Forbes Дэвид Экс в Twitter. "Ни в коем случае Турция не допустит в Черное море один из двух оставшихся крейсеров класса "Слава" для замены "Москвы". Россия потеряла половину своей морской огневой мощи из-за Украины и не может восстановить ее, не вступая в войну с НАТО", – считает он.

Экс также вспомнил о своей статье, опубликованной в январе, еще за месяц до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он отмечал, что ракет на крейсере "Москва" хватило бы, чтобы уничтожить весь украинский флот. А средства ПВО были способны отразить любую воздушную атаку на Черноморский флот России. Кроме того, на борту судна могло одновременно находиться около 500 человек личного состава.

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При этом журналист отмечал, что "Москва", которую ввели в эксплуатацию еще в 1882 году, была уязвимой для пожаров. Поэтому в 2016-м крейсер направился в оккупированный Крым для трехлетнего капитального ремонта.

Автор напоминал, что помимо "Москвы" в составе Черноморского флота РФ имеется 10 фрегатов и корветов, 6 дизель-электрических подводных лодок и 10-11 десантных кораблей и катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 14 апреля Минобороны РФ подтвердило, что флагман Черноморского флота, крейсер "Москва" пошел на дно. Официальная версия ЧП оккупантов – сдетонировал боезапас. Однако по данным украинской стороны, наши военнослужащие нанесли по "Москве" удары ракетами "Нептун".