Россия поставила в Мариуполе "гауляйтера" в погонах: им стал беглый преступник

Предатель Украины Олег Моргун, приговоренный к 11 годам лишения свободы, спустя восемь лет после бегства вернулся в Мариуполь – в город, который практически стерла с лица земли российская авиация и где погибли десятки тысяч мирных жителей. Сегодня бывший украинский правоохранитель имеет паспорт РФ и прописку в Таганроге и теперь будет выполнять все преступные задачи оккупантов.

Подробнее о предателе читайте в материале OBOZREVATEL.

В 2014 году Олег Моргун возглавлял милицию Новоазовского района, затем стал исполняющим обязанности начальника милиции Мариуполя.

Как рассказал OBOZREVATEL бывший замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, он познакомился с Моргуном в начале лета 2014 г.

"В первых числах июня по распоряжению главы МВД Арсена Авакова я вместе с еще одним сотрудником были откомандированы из Департамента уголовного розыска в Мариуполь. Нужно было организовать работу по выявлению людей, связанных с незаконными вооруженными формированиями.

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Так как в Мариуполе тогда находилась банда "Чечена" (Андрея Борисова. – Ред.), они там "властвовали", мы сначала отправились в Бердянск. И к нам туда приехали начальник мариупольского СБУ Сергей Спаситель и и. о. начальника милиции Мариуполя Олег Моргун.

Последний нам предоставил информацию о том, что происходит в городе, кто в нем находится, какие формирования, список людей, которые там грабили, убивали и кто был причастен к событиям 9 мая в Мариуполе. 13 июня мы приехали в город и приняли участие в его освобождении с батальоном "Азов", – рассказал Аброськин.

По его словам, милиция практически отсутствовала – правоохранители побросали райотделы и разбежались, потому пришлось заново организовывать всю работу.

"И тогда Моргун действительно нам помогал, предоставлял информацию. Пусть в небольшом объеме, но он это делал. Более того, после задержания Натальи Грузденко ("бабы Наташи"), которая руководила штабом "ДНР", и ее телохранителя, который оказал вооруженное сопротивление, Моргун лично документировал все это", – говорит Вячеслав Аброськин.

В дальнейшем буквально ежедневно происходили задержания тех, кто был причастен к событиям 9 мая, к разбойным нападениям, похищениям людей.

"Мы работали в кабинете Моргуна на протяжении всего июня. Когда ситуация в Мариуполе стабилизировалась, поехали дальше – был освобожден Славянск", – объяснил Аброськин.

Потом он узнал, что в августе 2014 г. Моргуна за сепаратизм задержали бойцы батальона "Шахтерск". На месте присутствовал и народный депутат Олег Ляшко, который "предъявил" Моргуну, что тот вместе с директорами предприятий, городской властью подписали "Меморандум о порядке и безопасности" с лидером сторонников "ДНР" в Мариуполе. Но в итоге Моргуна отпустили, и он выехал в Новоазовск – скрылся на оккупированной территории.

Тогда во время задержания Ляшко спросил: "Моргун, почем Родину продал?" На что и. о. начальника милиции ответил: "Ни за что не продал и никогда не продам". Однако впоследствии все же стал открыто служить российским оккупантам.

"Олег Моргун стал главой Новоазовского района "ДНР", потом его перевели в другой район, и вот сейчас мне сообщили, что Моргун назначен российскими оккупантами начальником "милиции Мариуполя", – сообщил Аброськин.

По его словам, идет вербовка сотрудников из числа бывших украинских правоохранителей – как милиции, так уже и полиции. То есть недавно еще служивших в интересах народа Украины.

"Идет процесс вербовки. У них на руках есть списки сотрудников, их находят – если те никуда не уехали – "работают" с ними. Где уговорами, где угрозами, где по взаимному согласию – люди начинают вместе с ними "служить" оккупантам, – добавил экс-замглавы Нацполиции.

Что подтолкнуло еще в 2014 году на тот момент украинского правоохранителя к предательству – сказать сложно. Однако позднее на одном из "брифингов" в "ДНР" Моргун немного приоткрыл завесу событий в Мариуполе во время "русской весны" и непосредственно 9 мая.

По словам полковника милиции, во время празднования с ветеранами в Новоазовском районе ему позвонили и сказали, что "в Мариуполе происходит что-то непонятное".

"Идет обстрел городского управления милиции – оно горит. Тяжело было поверить, что буквально в 40 км от нас происходят какие-то военные действия – в мирном городе, полумиллионном. Но тем не менее это показали потом и по телевидению", – рассказывал полковник.

Моргун признался, что на следующее утро он уже готовился к проведению "референдума о самоопределении "Донецкой народной республики".

"Вы же понимаете, что была Украина, было сложно, но тем не менее мы готовились. Я личный состав готовил, все должны были выйти на охрану общественного порядка. 10 числа мне позвонил генерал Пожидаев (начальник управления) и сказал, что если есть такое желание, прибыть в Мариуполь и навести порядок, потому что личный состав разбежался", – вспоминал предатель.

Моргун приехал, собрал оставшихся правоохранителей и, по его признанию, "настроил их на позитив". А с пособниками России стал плотно сотрудничать.

"Мы встретились с людьми, имевшими активную жизненную позицию, определились, что не надо захватывать райотделы. Действия милиции должны быть направлены на охрану общественного порядка и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, никакой политики. Поэтому впоследствии те активные люди, которые стали ополченцами, террористами, как и я,¸ пошли навстречу, выслушали – и в дальнейшем не было никаких захватов зданий. Они нам не мешали работать", – добавил Олег Моргун.

В 2016 году Моргун уже получил вид на жительство в России и прописался в Таганроге.

"Затем получил паспорт РФ. Естественно, от украинского гражданства он не отказывался – процедуры выхода не было", – рассказал собеседник OBOZREVATEL в разведке.

В 2017 году Приазовский районный суд Запорожской области вынес обвинительный приговор в специальном уголовном производстве в отношении бывшего и. о. начальника Мариупольского городского отдела Главного управления МВД Украины в Донецкой области Олега Моргуна.

Он был заочно признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (Участие в террористической организации) УК Украины, и приговорен к 11 годам лишения свободы.

Однако, как видим, Моргуна это нисколько не беспокоит и сейчас уроженец Винницкой области с энтузиазмом "строит" работу "милиции" в разрушенном Россией Мариуполе. И, вне всяких сомнений, готов выполнять любые преступные приказы.