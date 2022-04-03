Россия понесла тяжелые потери на одном из направлений на Востоке – Генштаб. Фото 18+

Россия решила сконцентрировать силы для удара на востоке Украины – и уже несет здесь тяжелые потери. После встречи с украинскими военными оккупанты побросали технику, оружие и трупы своих солдат.

Все больше российских оккупантов начинают понимать, что воевать с украинским войском – это не расстреливать ракетами и артиллерией мирные украинские города. Впечатляющие фото последствий разгрома рашистов показали в Генеральном Штабе Вооруженных Сил Украины.

"На одном из направлений, на востоке Украины, российские войска понесли тяжелые потери. Спасая собственные шкуры, враг бросил на поле боя не только трупы своих солдат, но еще и уцелевшую технику и оружие. Одно дело пытать мирных беззащитных людей, расстреливать украинские города ракетами и артиллерией. И совсем другое - встретиться в открытом бою с украинскими воинами", - констатировали в Генштабе.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне рашисты на Донбассе также потерпели разгром. В Донецкой области украинские герои за несколько часов разгромили тактическую группу россиян. Количество уничтоженной вражеской техники и живой силы поражает.

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