Россия планирует перебросить на войну против Украины выпускников военных училищ – разведка

Поскольку российские оккупационные войска несут значительные потери в Украине, захватническое командование пытается быстро пополнить личный состав. На этот раз они решили опрокинуть на войну выпускников военных училищ.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Отмечается, что в настоящее время Кремль не намерен завершать войну в Украине.

Вместо этого, рашисты намерены провести так называемую "скрытую мобилизацию". В рамках которой уже проводится агитационная кампания.

Кроме того, командование оккупантов собирается направить в зону боевых действий выпускников и курсантов военных училищ. В частности, к этому готовят большинство военных "рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. Маргелова", выпуск которого запланирован на 25 июня.

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Также известно, что оккупанты в войне против Украины привлекли уже почти 45% количества автомобилей бригад материально-технического обеспечения. А оставшиеся они решили сохранить на случай возникновения других чрезвычайных ситуаций.

Сейчас парк автотехники рашисты пополняют за счет угнанных в Украине машин.

Отметим, что оккупационное командование хочет приобщить к войне в Украине "казаков" Ростовской области и Краснодарского края, а также безработных, оказавшихся в такой ситуации из-за международных санкций.

Также страна-агрессорка пытается восполнить потери живой силы, привлекая контрактников. В качестве "вознаграждения" им обещают заоблачные зарплаты и разрешение на мародерство.

В России с 1 апреля начался призыв на срочную службу. В период с апреля по 15 июля на службу в армию страны-агрессора планируют направить более 134 тысяч человек.

Напомним: ранее появилась информация, что деморализованные огромными потерями, понесенными в противостоянии с ВСУ под Марьинкой, оккупанты массово отказываются идти в бой. Они требовали руководства вернуть их всех в Россию. Катализатором стало то, что из одного из боев из 120 завербованных в ОРДЛО оккупанты вернулись только трое. Это привело к тому, что россияне потребовали их отправить домой.

Как сообщал OBOZREVATEL, более 100 военнослужащих из 200-й отдельной мотострелковой бригады (Печенга) отказались от дальнейшего участия в "спецоперации". Эта бригада уже выполняла преступные приказы кремлевского диктатора в Украине и понесла огромные потери.