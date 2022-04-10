Россия планирует мобилизовать уволенных с военной службы и провести вербовку в Приднестровье – разведка Британии

Россия из-за растущих потерь на войне в Украине намерена пополнить число войск за счет новой мобилизации. На этот раз власти страны-агрессора могут призвать солдат, уволенных с военной службы с 2012 года.

Такие данные опубликовала пресс-служба Министерства обороны Великобритании. Также, по информации ведомства, для усиления боевой мощи оккупанты могут начать вербовку в непризнанном приднестровском регионе Молдовы.

"В связи с растущими потерями ВС РФ стремятся пополнить численность военнослужащих, уволенных с военной службы с 2012 года. Усилия по увеличению боевой мощи также включают попытки вербовки из непризнанного Приднестровья", – сказано в сообщении.

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Согласно данным Генштаба ВСУ, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили более 19 тысяч оккупантов. А в Министерстве обороны США считают, что Россия потеряла от 15 до 20% боевой мощи – некоторые вражеские подразделения потеряли способность вести наступательные действия.

Напомним, ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что на Донбассе уже несколько суток идет первый этап наступления войск РФ – оккупанты пытаются атаковать с севера, с юга у них не получается. В то же время для второго этапа враг ожидает прибытия подкрепления.