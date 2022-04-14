Россия планировала захватить Украину под видом стратегических военных учений, – разведка

Россия планировала захватить Украину под видом стратегических военных учений. О намерениях оккупантов свидетельствуют документы, которые заполучила разведка.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны. Там отметили, что, согласно планам Кремля, группировка войск "Центр" на черниговском и сумском направлениях должна была захватить левобережную часть Киева.

"Об этом идет речь в боевом распоряжении командира 96-й отдельной разведывательной бригады, которое он получил из штаба 1-й танковой армии Западного военного округа. В документе также определены этапы проведения наступления и задачи личного состава бригады", – сказано в сообщении.

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Полный текст документа можно прочитать по ссылке.

Несмотря на эти документы, очевидно, что планы Кремля потерпели крах. Об этом, в частности, свидетельствует и тот факт, что российское руководство готовится к партизанской войне даже на своей территории. Это связано с действиями белорусских "рельсовых партизан", которые выводят из строя железнодорожное сообщение с Украиной, чтобы осложнить доставку подкрепления в зону боевых действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские разведчики получили данные по личному составу отряда мобильного спецназначения Росгвардии из Нижнего Новгорода. Эти оккупанты совершали военные преступления против народа Украины.