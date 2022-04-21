Россия перебросила в Украину еще 20 батальонов за последнюю неделю – Пентагон

Россия продолжает наращивать количество батальонно-тактических групп на территории Украины. Общее количество БТГ выросло до 85, при этом 20 были переброшены в течение последней недели.

Об этом 21 апреля заявил высокопоставленный представитель Минобороны США, передает CNN. По его словам, лишь за минувшие сутки в Украину прибыло еще три вражеских батальона.

Чиновник отметил, что российские оккупанты решили сосредоточиться на восточном направлении. Именно на Донбасс РФ перебрасывает новые батальоны. При этом американская разведка не владеет точной информацией о том, где именно и какое подразделение находится.

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Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, на территории Украины сейчас находится около 90 тысяч российских оккупантов.

Арестович считает, что активное наступление врагов на Донбассе продлится еще одну-две недели. Причина – оккупанты продолжают нести огромные потери, ВСУ удается "выносить" до одного батальона в сутки.