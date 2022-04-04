Россия перебрасывает свои войска с Киевщины и резервы на Донбасское направление – СІТ

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) заявила, что получила первое подтверждение информации о перебрасывании войск РФ с севера Украины на Донбасс. О таком маневре оккупантов ранее предупреждали украинские власти и западная разведка.

Как сообщает Conflict Intelligence Team в своем Telegram-канале, 2 апреля в Беларуси попал на видео эшелон с десантной техникой БМД-2. В нем могут быть машины соединений, которые участвовали в боях на Киевщине.

Речь идет о 76-й десантно-штурмовой дивизии, 98-й воздушно-десантной дивизии или 31-й десантно-штурмовой бригаде.

Как отмечают расследователи, ссылаясь на базу данных российской железной дороги "РЖД", этот эшелон следует на станцию Новый Оскол Белгородской области, недалеко от границы с оккупированной частью Харьковщины.

Видео дня

А на станцию Валуйки поблизости идет эшелон с танками Т-72Б3. Он отправился из Ельни Смоленской области РФ, где дислоцируется 59-й танковой полк 144-й мотострелковой дивизии.

До вторжения в Украину там базировалась техника 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа России.

"Возможно, эти танки не приняли участие во вторжении из-за неисправностей, а теперь были отремонтированы", – полагают расследователи.

В Conflict Intelligence Team также предположили, что вновь прибывшая техника, вероятно, направится к югу через оккупированные Купянск и Изюм в направлении Славянска.

"Переброска как выведенных, так и, возможно, ранее не задействованных машин означает, что российское командование настроено серьезно и что в ближайшие дни битва за Донбасс будет только разгораться", – предостерегли расследователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предупредил, что в ближайшие дни на востоке страны могут начаться ожесточенные бои. Оккупанты сейчас стаскивают крупную группировку на Донецкое, Луганское и Харьковское направления.