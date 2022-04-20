Россия перебрасывает до 20 тысяч наемников на Донбасс, техники у них нет – The Guardian

Россия задействует до 20 тысяч наемников из Сирии, Ливии и других стран в своем новом наступлении на Донбасс. При этом у них нет тяжелого вооружения и бронетехники.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление европейского чиновника. По его словам, наемники были завербованы российской компанией "Группа Вагнера".

"Что я могу вам сказать, так это то, что мы действительно видели некоторую переброску из этих районов, Сирии и Ливии, в восточный регион Донбасса, и эти ребята в основном используются как масса против украинского сопротивления. Это пехота. У них нет тяжелой техники или транспортных средств", – сказал чиновник.

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Отмечается, что бывшим солдатам-сирийцам предложили ежемесячную зарплату от 600 до 3000 долларов США, в зависимости от звания и опыта, чтобы воевать в Украине.

Россия завлекает наемников, так как намерена захватить как можно большую часть восточной Украины. Западные чиновники считают, что такая спешка обоснована желанием российского диктатора Владимира Путина объявить о хоть какой-то "победе" на военном параде в Москве 9 мая.

По словам европейского чиновника, Кремль ставит перед собой четыре цели на втором этапе войны в Украине:

захват Донбасса;

обеспечение сухопутного моста в Крым, в котором осажденный город Мариуполь имеет решающее значение;

захват Херсонской области для обеспечения снабжения Крыма пресной водой;

захват дополнительной территории, которая может быть использована в качестве буфера или разменной монеты на переговорах.

Напомним: Украина оказала такое сопротивление оккупантам, что наемники с Кавказа отказываются идти на войну. Они начали понимать, что это не их война, а в том, чтобы умирать за Россию, – мало приятного.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Кременской военной администрации Александр Дунец рассказал, что российские оккупанты пытались "взять" город Кременная на Луганщине трое суток. Украинские защитники давали достойный ответ захватчикам, хотя их силы значительно превосходили. В настоящее время город полностью захвачен, лишь несколько подразделений удерживают рубежи для обеспечения перегруппировки войск.