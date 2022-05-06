Россия отвела большую часть войск от Мариуполя – Пентагон

Страна-агрессор Россия отвела основные силы своих оккупационных войск, ранее брошенных на Мариуполь в Донецкой области. В частности, к северу от города-героя, который захватчики продолжают постоянно обстреливать из артиллерии и наносить авиационные удары.

Такую информацию озвучил представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге, передает AP News. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале PBS News.

"В целом, по нашим оценкам, большинство российских сухопутных войск, направленных в Мариуполь, отошли и выдвинулись на север", – отметил он.

По словам представителя американского оборонного ведомства, ныне в окрестностях города сосредотачивается "небольшое количество" подразделений оккупантов. Речь идет примерно о "паре батальонно-тактических групп".

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Кирби добавил, что оккупанты в большинстве атакуют украинские силы, совершая авиационные и артиллерийские удары по окрестностям Мариуполя и заводу "Азовсталь".

Тем не менее он считает, что войска РФ до сих пор лишь "медленно" продвигаются вперед, поскольку основные боевые действия продолжаются в восточной части Донбасса.

Вместе с тем спикер Пентагона заявил, что не видит никаких изменений в ведении или динамике действий Кремля по мере приближения 9 мая.

"Россия празднует в этот день годовщину победы Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне. Было предположение, что ее лидер Владимир Путин хочет рекламировать великую "победу" в Украине, выступая во время традиционного военного парада на Красной площади. Но США все еще считают, что РФ отстает от графика и не достигает ожидаемого прогресса на Донбассе", – подытожил Кибри.

Добавим: советник главы Офиса президента Алексей Арестович предположил, что оккупанты задумали "добить" защитников Мариуполя на "Азовстали" до 9 мая. Он считает, что захватчики грезят желанием преподнести диктатору Путину "победу" над полком "Азов".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генеральном штабе ВСУ отмечают, что российские войска при поддержке авиации продолжают штурмовать территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе. Намерение врага – взять под контроль металлургический комбинат.