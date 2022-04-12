Россия оставила солдат, которые воевали против Украины, без доплат – разведка

Российские военные, участвовавшие в войне против Украины, не могут получить обещания доплаты. Также сложности возникают с оформлением статуса "ветерана" боевых действий.

Об этом сообщило Главное управление разведки на официальном Telegram-канале. Отмечается, что у солдат Кремля нет мотивации возвращаться в горячие точки.

Стало известно, что военные 27-й танковой дивизии РФ не получили никаких выплат за период, который они провели на территории Украины. Последние доплаты, которые им начислялись, включали только 2% к окладу за участие в "учениях". Это было в начале войны.

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При этом военные не могут оформить статус "ветеранов", если у них нет ранений, которые были бы официально зафиксированы в госпиталях. Высшее военное руководство игнорирует многочисленные требования участников боевых действий по денежным вознаграждениям.

Также демотивацией к возвращению российских оккупантов в Украину служит большое количество погибших. Командование отдало приказ доставлять их тела небольшими партиями, чтобы не сеять панику. Однако такой подход не помог.

Отмечается, что военные РФ, уже участвовавшие в войне против украинского народа, сейчас не имеют никакой мотивации возвращаться на боевые позиции. Чтобы не допустить массовых увольнений в дальнейшем, в военные контракты армии Кремля внесли положение о согласии на выполнение задач в районах военных действий, независимо от места их проведения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Россия "кинула" с выплатами родственников погибших в Украине солдат.