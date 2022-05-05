Россия объявила о трехдневном перемирии в Мариуполе для эвакуации с 'Азовстали'

В России заявили о трехдневном прекращении боевых действий в Мариуполе с 08.00 до 18.00 (по московскому времени) 5, 6 и 7 мая. Это объяснили открытием гуманитарного коридора с территории металлургического комбината "Азовсталь" для эвакуации гражданских лиц.

Страна, которая практически стерла этот город с лица земли и убила десятки тысяч мирных жителей объяснила такое решение гуманными принципами. Как сообщило Минобороны РФ, ВС России и формирования "ДНР" в одностороннем порядке прекращают боевые действия – то есть договоренности с украинской стороной нет.

Это указывает на возможность провокаций или опасность обстрелов со стороны РФ, что было бы уже не впервые, поскольку известно, что оккупантам верить нельзя.

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"В соответствии с решением руководства РФ, исходя из гуманных принципов, ВС России с 08:00 до 18:00 (мск) 5, 6 и 7 мая 2022 г. открывают гуманитарный коридор с территории металлургического комбината "Азовсталь" для эвакуации гражданских лиц (рабочего персонала, женщин и детей), о нахождении которых в подземных сооружениях комбината, в очередной раз, заявляют киевские власти", – сказано в заявлении Минобороны рашистов.

Напомним: оккупанты неоднократно срывали эвакуацию с Мариуполя. Например, 23 апреля военные РФ сорвали согласованную эвакуацию из Мариуполя в Запорожье и принудительно вывезли людей в оккупированный Докучаевск. Права выбора гражданским не оставили.

Они сообщили людям, которых против их воли удерживали в автобусах, якобы "националисты обстреляли точку эвакуации".

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 апреля оккупанты сорвали эвакуацию гражданского населения из окруженного Мариуполя. Они обстреляли место, где люди ждали автобусы, из-за чего коридор пришлось закрыть.