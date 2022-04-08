Россия обстреляла Краматорск 'Точкой-У': в сети появилось видео с переброской техники

В сети появилось видео переброски российскими оккупантами тактического ракетного комплекса "Точка-У", ракетами из которого рашисты обстреляли вокзал в Краматорске. На вокзале в момент прилета ракет находились около 4 тысяч человек, пытавшихся эвакуироваться.

Видео с "Точкой-У" опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. В настоящее время известно о по меньшей мере 39 погибших мирных гражданах.

"Точка-У", ракетами из которых обстреляли Краматорск, на вооружении армии рашистов. Видео переброски", – написал он.

Видео дня

Эти комплексы, использование которых сейчас отрицает РФ, в феврале использовались на территории Беларуси в ходе совместных учений РФ и РБ "Союзная решимость-2022": из них запускались ракеты.

Напомним, оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске 8 апреля. В настоящее время известно о по меньшей мере 39 погибших и более 100 раненых мирных гражданах.

Рашисты ударили по вокзалу, когда там находились 4 тыс. человек, большинство из которых – женщины и дети, пытавшиеся эвакуироваться из Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал убийство оккупантами людей в Краматорске "злом, не имеющим границ". А советник председателя ОПУ Алексей Арестович убежден, что путинские преступники целенаправленно били по вокзалу с людьми.

Об этом может свидетельствовать и тот факт, что российские пропагандисты заранее намекали, что оккупанты устроят обстрел Краматорска. А на обломках одной из ракет, которой были убиты в том числе маленькие дети, обнаружена надпись "За детей".