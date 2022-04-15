Россия обратилась к Бразилии за помощью, чтобы избежать санкций – Reuters

Россия обратилась к Бразилии, чтобы помочь ей противостоять санкциям, веденным после полномасштабного вторжения в Украину. В частности, агрессор просит о поддержке в Международном валютном фонде, Всемирном банке и группе ведущих экономик G20.

Министр финансов РФ Антон Силуанов просил министра экономики Бразилии Пауло Гедесу помочь предотвратит попытки "дискриминации" в международных финансовых институтах и ​​на многосторонних форумах. Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, Силуанов пожаловался бразильскому коллеге, что в МВФ и Всемирном банке ведется работа по ограничению или даже исключению России из процесса принятия решений. При этом он не стал уточнять препятствия для участия РФ в этих институтах, и его утверждения не могли быть проверены независимо. Письмо, в котором не упоминалась война на Украине, датировано 30 марта и передано бразильскому министру послом России.

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"Как известно, Россия переживает непростой период экономических и финансовых потрясений, вызванных санкциями, введенными США и их союзниками", – сказал российский министр.

Отвечая на вопрос о письме, секретарь министерства экономики Бразилии по международным экономическим вопросам Эривалдо Гомес заявил, что Бразилия хотела бы, чтобы РФ оставалась участником дискуссий в многосторонних организациях.

"С точки зрения Бразилии... поддержание открытого диалога имеет важное значение. Наши мосты – это международные организации, и мы считаем, что эти мосты необходимо сохранить", – заявил бразильский чиновник.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки не намерены возвращать российским олигархам яхты и другие активы, изъятые из-за санкций. Более того, США готовят новые меры по борьбе с уклонением России от санкций.

Напомним, Великобритания совместно с партнерами намерена еженедельно усиливать экономическое давление на Россию из-за ее вторжения в Украину. Кроме того, в таком же режиме будут усиливаться санкции против РФ.

К слову, страна-агрессор Россия ввела так называемые зеркальные санкции против сенаторов парламента Канады и членов Палаты представителей американского Конгресса. Они теперь внесены "в российский "стоп-лист" на постоянной основе". Это означает, что американским и канадским политикам запретили въезд на территорию России.