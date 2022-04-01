Россия направила ракетные комплексы в район Гомеля – Минобороны

Россия направляет ракетные комплексы в район Гомеля в Беларуси. Вероятно, что враг продолжит наносить удары по Украине для шантажа и запугивания.

Об этом в эфире национального телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она также отметила, что противник проводит перегруппировку войск.

"Мы видим, что в район Гомеля направляются ракетные комплексы, враг пытается их там сконцентрировать. Очевидно это связано с планами осуществлять ракетные удары или использовать их там как инструмент шантажа и запугивания", – сказала Маляр.

По словам чиновницы, оккупанты не оставляют своих планов полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Кроме того, они пытаются усилить свои позиции в Харьковской области.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупанты, понеся от ВСУ значительные потери, были вынуждены отказаться от блокирования и захвата Киева. Вместо этого они попытаются сохранить военное присутствие в южных и восточных областях.

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