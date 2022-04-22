Россия направила на место гибели крейсера 'Москва' корабль 'Коммуна', построенный еще в 1913 году – СМИ

Российская Федерация направила в Черное море 110-летнее спасательное судно "Коммуна". Его отправили для выявления ракетного крейсера "Москва", которое затонуло после попадания в него двух ракет "Нептун".

Об этом сообщил российский Telegram-канал "Ньюсач/Двач" с ссылкой на СМИ в пятницу, 22 апреля. Как отмечается, он был построен еще при царе и спущен на воду под названием "Волховъ" в 1913 году.

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В сообщении сказано, что "Коммуна" покинул временно оккупированный Россией Севастополь и отправилась к месту, где на дне находится российский флагман. Корабль весь день провел на месте крушения крейсера.

"110-летняя "Коммуна" – старейшее в мире судно, находящееся на вооружении. Сегодня, по сообщениям СМИ, оно весь день провело на месте крушения крейсера "Москва". Корабль служит вторую сотню лет и выходит в море на учебные спасательные операции Черноморского флота России", – говорится в сообщении.

Издание DefenceUA предположило, что россияне с помощью спасательного судна "Коммуна" хотят поднять с глубины ракеты П-1000, которые способны нести ядерный боезаряд.

"Также не исключено, что рашисты оценивают возможность и целесообразность подъема всего крейсера. В пользу этого, если расчеты Defense Express верны, малая глубина на которой находятся остатки корабля – 50-60 метров", – сказано в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, крейсер "Москва", затонувший в территориальных водах Украины после поражения двумя украинскими ракетами "Нептун", стал собственностью Украины. Флагман российского Черноморского флота теперь стал объектом №2064 в реестре подводного культурного наследия Украины.