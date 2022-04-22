В столице Эфиопии Аддис-Абебе к посольству России каждое утро приходят добровольцы, желающие отправится на войну в Украине в качестве российских наемников. За это Россия якобы обещает денежное вознаграждение.

Об этом пишет издание Reuters. Журналисты сообщили, что в социальных сетях распространились слухи о том, что РФ готова платить эфиопским наемникам по 2000 долларов. Им также якобы обещают трудоустройство в России после окончания войны.

"После слухов в социальных сетях, молодые и пожилые люди, многие из которых имеют военный билет, прибыли в надежде воевать за Россию в Украине. То, что началось с небольшого количества добровольцев, за две недели разрослось до десятков человек", – сказано в статье.

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В частности, во вторник, 19 апреля, журналисты издания заметили несколько сотен мужчин, которые регистрировались у эфиопских охранников возле посольства. Охранники записывали их имена и требовали доказательства военной службы.

Как сообщается, к ним вышел мужчина, который говорил на русском языке. С помощью переводчика он сказал, что у России пока достаточно сил и добавил, что с ними свяжутся, когда понадобится.

Российское посольство не ответило на вопросы Reuters о личности мужчины и о том, направляет ли Россия эфиопских наемников в Украину. Однако учреждение обнародовало заявление, в котором говорилось, что эфиопы были "добровольцами, выражающими солидарность и поддержку Российской Федерации".

В комментарии журналистам один из "добровольцев" сообщил, что готов поддержать Россию, если страна заплатить и пообещает льготы. Он рассказал, что слышал о выплате в 2000 долларов от друзей, которые зарегистрировались до него. Двое других в очереди сказали, что видели сообщения в Facebook о том, что посольство набирает "добровольцев".

Эфиопия призвала все стороны войны проявлять сдержанность и не голосовала за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую российское вторжение в Украину 24 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия задействует до 20 тысяч наемников из Сирии, Ливии и других стран в своем новом наступлении на Донбасс. При этом у них нет тяжелого вооружения и бронетехники.