Россия начала вывод войск с Сирии для переброски в Украину – СМИ

Российские военные покидают базы в Сирии. Они готовы отправиться на войну в Украину.

Об этом сообщает израильский ресурс DEBKAfile, ссылаясь на свои источники. Подразделения РФ собираются на авиабазах Хмеймим, Камышлы, Дейр-э-Зор и Т4.

Свои базы россияне передают боевикам "Хезбаллы" и иранского корпуса стражей исламской революции. В частности, недавно они отдали передали иранцам базу Махин в Хомсе, где находится 25 складов с оружием и которая считается самой большой в Сирии.

Эту информацию успел прокомментировать советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин live".

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"Им приходится бросать Ближний Восток. Очень серьезные завоевания, 7 лет провоевали в Сирии и сейчас вынуждены уходить. И нет перспективы вернуться, настолько плотно они завязли в Украине. Они забирают войска и когда они вернутся, там будет уже все переделано – будет как минимум очень сильное иранское влияние, как максимум Сирия поделиться на 3 или 4 условные государства", – говорит он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украины с 24 февраля было ликвидировано более 25 100 российских оккупантов. Также вражеская армия продолжает терять боевую технику в больших объемах.