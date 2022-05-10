Россия начала экономить на высокоточном вооружении, – Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что страна-агрессора Россия начала экономнее использовать высокоточное оружие против Украины. В то же время, он подчеркнул: это не значит, что у РФ оно заканчивается.

В интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину в эфире его программы "Фейгин Live" в понедельник, 9 мая, Арестович отметил, что в ход уже пошли старые советские крылатые ракеты Х-22 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Арестовича, они имеют вероятное отклонение на 200-300 метров. Это может значит, что, вероятнее всего, российские захватчики будут чаще попадать по гражданским объектам.

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"Российская сторона начала использовать ракеты типа Х-22. Это старые советские ракеты, у них есть одна неприятность – круговое вероятное отклонение 200-300 метров. То есть они очень-очень неточные. Это значит, что количество промахов будет больше и попадать они будут чаще по гражданским объектам, к сожалению. С другой стороны это означает, что высокоточное оружие они экономят", – рассказал советник главы ОП.

Эксперт подчеркнул, что это не означает, что у России заканчивается высокоточное оружие.

"Одной из целей войны является отстрелять все старое и испытать все новое. Вот они это и делают сейчас. Но на самом деле, экономить начинают. Это не значит, что оружие заканчивается, это значит, что они начинают экономить. Стрелять будут еще долго и высокоточными и низкоточными", – добавил Арестович.

Отметим, что ранее военный портал Defense Express, ссылаясь на собственные источники сообщал, что 9 мая российские оккупационные войска впервые нанесли удар по Украине советскими ракетами Х-22. Эксперты предположили, что поскольку рашисты начали использовать столь устаревшие ракеты, вероятно, у них заканчиваются "Искандеры" и "Калибры".

Как сообщал OBOZREVATEL, военная разведка Великобритании заявила, что запасы высокоточных боеприпасов, которыми российские оккупанты обстреливают украинские города и инфраструктуру, истощены. В этой связи в РФ вынуждены использовать легкодоступные, но устаревшие боеприпасы. При этом такие боеприпасы менее надежны, менее точны и легче перехватываются противовоздушной обороной Украины.