Россия на Пасху непрерывно атакует 'Азовсталь' в Мариуполе, где находятся мирные жители и военные, – Подоляк

Несмотря на великий христианский праздник Пасха, "благочестивые" и "богобоязненные" российские оккупанты непрерывно атакуют "Азовсталь" в Мариуполе. На территории комбината находятся защитники города и многие мирные жители, преимущественно - женщины и дети.

Их в Пасху россияне бомбят тяжелыми бомбами, обстреливают артиллерией и собираются штурмовать. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины, член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк.

"Пасха-2022. Но прямо сейчас РФ без остановки атакует мариупольскую Азовсталь. Место, где находятся наши гражданские и военные, засыпают тяжелыми авиабомбами, обстреливают артиллерией и интенсивно концентрируют силы и технику для штурма. Кто там отдал приказ "не штурмовать"?" – рассказал о текущей ситуации в Мариуполе Подоляк.

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Он выдвинул России три требования, которые агрессор должен выполнить немедленно, если не хочет окончательно превратиться в глазах мирового сообщества в страну-террориста с убивающей детей, женщин и раненых армией.

"Предлагаю РФ подумать об остатках репутации. Для этого необходимы всего три "мариупольских шага": объявить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем, немедленно дать гумкоридор для гражданских, согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы мы забрали/обменяли военных", - отметил Подоляк.

Напомним, что, общаясь с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, российский президент Владимир Путин заявил об отмене штурма "Азовстали". Однако дальше заявлений дело не пошло. В тот же день украинская разведка рассказала, что Кремль планирует привлечь Росгвардию и ФСБ к штурму комбината, приютившего сотни мирных жителей.

Несмотря на неоднократные заявления оккупантов по поводу полного захвата Мариуполя, в реальности это далеко не так. Британская разведка 23 апреля констатировала: РФ не удалось добиться успеха, несмотря на активность: бои за Мариуполь продолжаются.