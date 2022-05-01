Россия мстит Мариуполю за то, что в 2014 году он остался Украиной: история семьи, выжившей в блокадном городе. Фото

В Мариуполе семья с двумя маленькими детьми – 7 и 2 лет – месяц прожила в подвале под многоквартирным домом. Им удалось уцелеть и выбраться в Запорожье, однако в разрушенном российскими оккупантами городе еще остаются десятки тысяч мирных жителей.

О выживании в Мариуполе Ирина рассказала изданию "Укринформ". Впервые в их дом прилетел снаряд еще 6 марта, он попал в соседнюю квартиру. Муж тогда вышел за водой, потому что ее в город уже привозили бочками.

"Это было в 15:20. Я в то время кормила детей. Саша была в стульчике для кормления, а я стояла спиной к окну и вдруг услышала, как падают снаряды. Мы жили в самом центре и в тот день были обстрелы именно этой части .Я сказала Макару, чтобы он быстро бежал в комнату без окон, собой закрыла Сашу. Когда бахнуло, я даже не поняла, что это попали в наш дом. Вылетели окна, стекло начало сыпаться. Меня спасло то, что я фотограф и дома был фон для съемок, который муж поставил у окна. Этот фон сдержал стекло, иначе меня бы им посекло", – рассказала женщина.

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С тех пор семья почти постоянно находилась в подвале дома. Ирина говорит, им повезло, что это была старая "сталинка". Когда по дому стреляли, он трясся, но держался. А девятиэтажки рассыпались на глазах от вражеских ударов.

В бомбоубежище кроме семьи жило еще полтора десятка людей. Тогда Ирина начала вести дневник, чтобы не терять связь с реальностью и следить за днями недели и датами. Она фиксировала все происходящее на телефон.

"Мы не понимали, знает ли вообще кто-то о том, что с нами происходит. Мы не понимали, говорят ли о Мариуполе вообще. Нас бомбят, гибнут люди, а нам казалось, что о нас никто не говорит. Мы не понимали, почему за нами не идут, почему нашим военным не помогают, и я всем говорила: "Когда выберемся, то все это нужно рассказать и показать", – говорит беженка из Мариуполя.

Впоследствии оккупанты начали глушить в городе связь и раздали людям сим-карты своего оператора "Феникс", который позволяет звонить только на оккупированные территории и в РФ. Ведь захватчики боятся, что местные жители смогут позвонить на подконтрольные Украине территории и узнать правду.

"Боятся, что людям скажут: "Мам, Украина ждет тебя. Здесь тебе пенсию насчитывают, здесь работает все. Приезжай скорее", – отметила Ирина. Именно поэтому многие мариупольцы не знают, есть ли вообще до сих пор Украина, и остаются в разбитом городе, потому что боятся выезжать в неизвестность.

В Мариуполе у женщины, кроме друзей и знакомых, остались родители и двоюродная сестра. Она очень надеется, что им тоже удастся уехать из города. Ирина теперь постоянно пишет в Facebook, что Запорожье не захвачено и там есть жизнь.

"Мне удалось поговорить с мамой. Она спрашивает: "Ты где?" Я ей говорю: "В Запорожье". А она спрашивает, а чего мы дальше не едем, в безопасный город. Когда говорю, что нам здесь хорошо, она снова спрашивает: "А какая там страна?" Говорю, что Украина здесь, а им там рассказывают, что здесь их никто не ждет", – со слезами на глазах сказала мариупольчанка.

По ее словам, 24 февраля они с мужем и не думали, что россияне будут поступать так с Мариуполем, ведь за 8 лет войны, живя неподалеку от фронта, привыкли к звукам взрывов и стрельбе.

Однако все изменилось, когда оккупанты начали сбрасывать бомбы на жилые дома, частный сектор, больницы и роддома. Люди поняли – это не война, а просто методичное уничтожение Мариуполя.

"Они убивали беременных и детей. Если где-то и есть война, то не в Мариуполе. Наш город специально стирают с лица земли. Это месть за 2014 год. За то, что тогда мы остались Украиной", – заявила Ирина.

Она обратилась ко все еще остающимся в городе мариупольцам со словами надежды, что им все же удастся спастись. Сама женщина мечтает, чтобы украинские военные вернули под контроль все наши земли, чтобы все, что произошло, все жертвы не были напрасны.

"Это одна боль на всех нас. Дыра в душе, в сознании от того, что у нас отобрали все. Оставшимся хочется сказать, чтобы смогли выбраться поскорее сюда, на территорию, подконтрольную Украине. Мариуполь останется Украиной, Мариуполь – это Украина", – резюмировала мариупольчанка.

Как сообщал OBOZREVATEL, семилетний сын Ирины Макар записал видеообращение из уничтоженного российскими оккупантами Мариуполя. Ребенок на фоне руин показал, во что россияне превратили его дом.