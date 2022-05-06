Россия может получить в Украине настоящий 'Вьетнам' – британский министр обороны

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес уверен, что нынешняя ситуация "трясины", в которой увязла армия РФ в Украине, угрожает перерасти в разгром. Тогда исход войны для оккупантов будет похож на события Вьетнамской войны, где США были вынуждены отступить.

Президент РФ Владимир Путин имеет гораздо более современное оружие, чем сейчас украинская армия. Но возможная потеря общественной поддержки относительно военных действий в Украине может привести к краху его режим. Бен Уоллес считает, что есть два варианта развития событий – замороженный конфликт, как на Корейском полуострове, или военный коллапс РФ, как исход США из Вьетнама в 1973 году, сообщает издание The Telegraph.

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"Вьетнамская война продолжалась 15 лет и привела к сокрушительному поражению самой крупной военной силы с передовым оружием, потому что у вьетнамцев было преимущество родной земли и общественная поддержка", – сказал министр.

По его словам, ныне в Украине армия России достигла своего предела. Если оккупанты посыплются на юге и Донбассе так, как это случилось на севере и северо-востоке Украины, и начнется бегство, то все эти войска окажутся внутри России, и будут серьезные проблемы.

То, что планы Путина провалились, а его авторитет пошатнулся, косвенно подтверждает и самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко. Он неожиданно осмелел и заявил, что война в Украине "затягивается и надо возобновить переговоры о мире". Но прямая критика в адрес союзника не прозвучала.

При этом белорусские власти оказывают военную поддержку российскому агрессору лишь "наполовину". Они предоставили в пользование железную дорогу и аэродромы. С территории Беларуси также ведутся ракетные обстрелы Украины. Но при этом армия Лукашенко не вступила в войну на территории Украины.

Из-за продолжающихся боевых действий на Донбассе российские власти уже отказались проводить в оккупированных Донецке и Луганске "парады победы" на 9 мая. В частности, заместитель главы администрации Путина Сергей Кириенко заявил, что парад "невозможен", но "время придет и скоро придет".

По мнению Уоллеса, Путин может использовать сакральную для российской пропаганды дату 9 мая для провозглашения новых целей относительно Украины – "расширения борьбы" за Украину. Но речь не идет о вторжении в другую страну, а скорее о проведении масштабной мобилизации населения. Хотя некоторые источники в Кремле опровергают массовую мобилизацию россиян для целей войны.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в очередной раз разоблачил миф о том, что "вторая армия мира своих не бросает". Он также раскрыл суть службы в вооруженных силах РФ. Продемонстрировал это Подоляк на примере отца одного из моряков с затонувшего флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва".

Также российские солдаты в перехваченных разговорах с родными и знакомыми жалуются, что военное командование обещало им большие заработки, но обмануло. Они призывают своих приятелей не ехать на войну в Украину. Кроме того, россияне рассказывают, что по сравнению с Сирией в Украине они попали в настоящий ад.