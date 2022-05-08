Россия может объявить создание 'ХНР' или аннексировать регион в ближайшие недели – Институт изучения войны

Россия в ближайшее время может объявить о создании так называемой "ХНР" на захваченных территориях области или совершить насильственную аннексию региона. Усиливает Кремль и оккупацию Мариуполя, куда согнали российских военных для охраны высокопоставленных российских чиновников.

А вот на Харковщине украинские войска через считанные дни или недели могут дойти до российской границы и попытки РФ в обозримом будущем снова попытаться захватить область вряд ли будут предприняты. Об этом говорят эксперты Института изучения войны (ISW) в новом аналитическом материале.

На Харьковщине украинская армия проводит контрнаступление настолько успешно, что уже в ближайшие дни или недели может дойти до границы с Россией. Российские оккупанты вынуждены отступать. И, судя по тому, что они взорвали три моста при отступлении, чтобы замедлить продвижение Сил обороны Украины, возвращаться рашисты не планируют.

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"Армии обычно разрушают мосты только в том случае, если они в основном решили, что в ближайшее время не будут пытаться пересечь реку в другом направлении; Поэтому маловероятно, что в ближайшем будущем российские силы начнут операции по возвращению освобожденных украинскими войсками северо-восточных окраин Харькова. Российские войска ранее разрушили несколько мостов при отступлении из Черниговской области, как и украинские войска, отступавшие перед лицом российского наступления в первые дни войны", - утверждают аналитики Института изучения войны.

Целью украинского наступления, по мнению аналитиков, является оттеснение российских войск от Харькова, чтобы они не могли обстреливать город из артиллерии. А далее - выход на границу с Белгородской областью РФ.

При этом контрнаступление украинских воинов вынуждает РФ перебрасывать на Харьковское направление силы, которые планировалось разворачивать в других местах. Однако, учитывая темпы продвижения украинцев, это вряд ли поможет России не допустить выхода украинской армии к границе.

А вот отдельное контрнаступление Украины на Изюм эксперты ISW на данный момент подтвердить не могут, констатируя, что украинские силы не угрожают напрямую российским коммуникациям с Изюмом.

На юге, в оккупированной России Херсонской области, РФ в ближайшее время может объявить о создании "Херсонской народной республики" или заявить о включении региона в состав России.

"Судя по всему, в ближайшем будущем российские войска объявят о создании "Херсонской Народной Республики" или, возможно, насильственно аннексируют Херсонскую область и усиливают оккупационные меры в Мариуполе. Сообщается, что российские силы усиливают свое присутствие в сфере безопасности как в Херсоне, так и в Мариуполе, в том числе выводят персонал из передовых боевых частей для защиты российских высокопоставленных лиц в Мариуполе", - пишут эксперты ISW.

О возможной аннексии или создании очередной "республики" свидетельствует "турне" одного из российских сенаторов Андрея Турчака и главаря ОРДО Дениса Пушилина, которые 6 мая приезжали в Херсон и заявляли, что оккупированный регион будет "стремиться стать частьюРоссии" и "по темпам развития будет напоминать нечто близкое к Крыму". Точно такие же заявления Кремль генерировал и в отношении ОРДЛО в свое время.

"Кремль, скорее всего, создаст незаконные марионеточные республики или напрямую аннексирует оккупированные территории на юге и востоке Украины, чтобы укрепить свою оккупационную администрацию и попытаться навсегда оторвать эти территории от Украины", - утверждают аналитики ISW.

Также в статье высказывается предположение, что вследствие сдерживания украинской армией попыток оккупантов продвигаться к Барвиновке, российские силы могли отказаться от намерений двигаться прямо на юго-восток в сторону Славянска.

Также, несмотря на заявления РФ о захвате Попасной, они на востоке Украины остаются в тупике.

Также Россия в последние дни активизировала удары крылатыми ракетами по Одессе и проводила фальшивые атаки в Приднестровье.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ восстановили контроль над пятью населенными пунктами на Харьковщине. В одном из них украинские воины разгромили опорный пункт врага на Харьковщине и взяли в плен оккупантов.