Россия может начать следующую фазу военной кампании в Украине в ближайшие дни – NBC

Страна-агрессор РФ может начать следующую фазу войны против Украины в эти выходные или в начале недели. Признаком нового наступления является возобновление ударов по Киеву.

Об этом 16 апреля написало NBC News, ссылаясь на двух высокопоставленных представителей министерства обороны США. По их словам, США работают над тем, чтобы убедить союзников направить в Украину больше артиллерии и боеприпасов к началу новой атаки РФ.

Так, новые удары по Киеву, Харькову и Львовщине последовали за угрозами минобороны РФ увеличить число ракетных ударов после крушения ее флагманского крейсера "Москва" в Черном море, отмечает NBC News.

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По словам источников издания, оккупанты могут начать перебрасывать часть своих сил обратно в Украину уже в эти выходные или в начале следующей недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки защитники Украины отбили десять вражеских атак, уничтожив 15 танков, 34 единицы техники, три артиллерийских системы, самолет, вертолет, шесть крылатых ракет и пять беспилотников оккупантов.

Напомним также, ранее военный эксперт Юрий Федоров в интервью OBOZREVATEL объяснил, почему битва за Донбасс станет решающей. Вести войну против Украины поручили генералу, который уничтожил авиаударами сирийский Алеппо. Однако использовать такую тактику в Украине будет непросто.