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Россия концентрирует технику в Крыму, у Путина есть два варианта действий, – Денисенко

Марина Лисничук
Война в Украине 2022
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Россия концентрирует технику в Крыму, у Путина есть два варианта действий, – Денисенко

Страна-агрессор Россия не собирается отказываться от ведения войны против Украины и, вероятно, создания так называемого СССР-2. Оккупанты готовятся осуществить очередную активную фазу боевых действий и с этой целью стягивают к линии фронта новую технику, в том числе с территории временного оккупированного Крыма.

Однако врагу под давлением украинских сил не удастся достичь задуманного, а главе РФ Владимиру Путину останется только два варианта действий. Такое мнение высказал советник главы Министерства внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы понимаем, что 19 батальонных тактических групп находится на Харьковщине. И после того, как они выдохнутся, а так и будет, им ничего не удастся. Дальше у Путина будут два варианта: либо условно замораживать конфликт и говорить о каких-то переговорных процессах, либо же объявлять прямую мобилизацию в России", – пояснил он.

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По его убеждению, второй вариант действий не очень подходит Кремлю. Сейчас политическая верхушка страны-агрессора опасается объявлять мобилизацию: россияне хоть и выступают за войну против Украины, но открытая мобилизация их пугает.

Денисенко считает, что Путин не откажется от войны против Украины, но его ждет поражение

"Сейчас он надеется, что совершит еще один рывок, а дальше посмотрит", – оценил планы Путина Денисенко.

По его словам, несмотря на многочисленные заявления российского руководства о войне "по плану", вряд ли россияне могут многое планировать заранее. После многочисленных неудач на разный направлениях в Кремле решили сосредоточиться в основном на Донбассе, пытаясь "подогнать" регион под стандарты РФ. Однако украинские войска своими действиями продолжают значительно сокращать возможность маневров для оккупантов

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден заявил, что у Путина нет возможности выхода из войны в Украине. Американский лидер выразил обеспокоенность, отметив, что тупик может побуждать российского диктатора к необдуманным шагам.