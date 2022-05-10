Россия концентрирует технику в Крыму, у Путина есть два варианта действий, – Денисенко

Страна-агрессор Россия не собирается отказываться от ведения войны против Украины и, вероятно, создания так называемого СССР-2. Оккупанты готовятся осуществить очередную активную фазу боевых действий и с этой целью стягивают к линии фронта новую технику, в том числе с территории временного оккупированного Крыма.

Однако врагу под давлением украинских сил не удастся достичь задуманного, а главе РФ Владимиру Путину останется только два варианта действий. Такое мнение высказал советник главы Министерства внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы понимаем, что 19 батальонных тактических групп находится на Харьковщине. И после того, как они выдохнутся, а так и будет, им ничего не удастся. Дальше у Путина будут два варианта: либо условно замораживать конфликт и говорить о каких-то переговорных процессах, либо же объявлять прямую мобилизацию в России", – пояснил он.

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По его убеждению, второй вариант действий не очень подходит Кремлю. Сейчас политическая верхушка страны-агрессора опасается объявлять мобилизацию: россияне хоть и выступают за войну против Украины, но открытая мобилизация их пугает.

"Сейчас он надеется, что совершит еще один рывок, а дальше посмотрит", – оценил планы Путина Денисенко.

По его словам, несмотря на многочисленные заявления российского руководства о войне "по плану", вряд ли россияне могут многое планировать заранее. После многочисленных неудач на разный направлениях в Кремле решили сосредоточиться в основном на Донбассе, пытаясь "подогнать" регион под стандарты РФ. Однако украинские войска своими действиями продолжают значительно сокращать возможность маневров для оккупантов

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден заявил, что у Путина нет возможности выхода из войны в Украине. Американский лидер выразил обеспокоенность, отметив, что тупик может побуждать российского диктатора к необдуманным шагам.