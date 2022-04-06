"Россия к 9 мая хочет какую-то победу": глава внешней разведки Эстонии дал прогноз, сколько может длиться война в Украине

Уже во второй половине апреля война в Украине может войти в новую более интенсивную фазу. Президент страны-агрессора Владимир Путин отчаянно нуждается хоть в какой-то победе, которую можно будет продать россиянам к 9 мая.

Такое мнение выразил генерального директора эстонского Департамента внешней разведки Микк Марран, пишет Delfi. Он отмечает, что даже если Кремль добьется какой-то победы к 9 мая, это не будет означать конец войны.

"Сейчас мы видим, что идет переформатирование с тем, чтобы была возможность к 9 мая положить на стол какую-то победу", – сказал Марран. Он убежден, что в Кремле уже осознали, что "молниеносную войну" агрессор провалил.

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По словам главы внешней разведки Эстонии, говорить о сворачивании военных действий РФ в Украине на фоне снижения интенсивности боев, не стоит. Это скорее свидетельствует о том, что оккупанты накапливают силы и будут готовы возобновить нападение во второй половине апреля.

Марран напоминает, что 9 мая для режима Путина – важнейший государственный праздник, под который нужна хоть какая-то победа "над нацизмом". Вполне возможно, что в качестве таковой Москва попробует продать россиянам взятие под контроль территорий Донецкой и Луганской областей, оккупацию Мариуполя и создание наземного коридора в оккупированный Крым.

Он также предупреждает, что 9 мая для Кремля – лишь промежуточный этап.

"Это означает, что окончания конфликта 9-го мая точно не будет. Война продлится еще долго", – считает Марран.

Не в пользу окончания войны говорит и отсутствие существенного прогресса на переговорах между Украиной и РФ.

Марран говорит, что позиции Украины на переговорах понятны, но Россия выставляет неприемлемые требования.

"Речь идет о признании Крыма частью России и признании независимости Донецкой и Луганской "народных республик". А также о демилитаризации Украины", – перечислил Марран.

Также он отмечает, что Россия требует, чтобы ее военные остались на территории Украины до выполнения всех договоренностей.

"И поскольку украинский народ воюет очень смело, то нельзя со стороны Украины ожидать больших уступок", – подчеркивает Марран.

Он обращает внимание и на то, что несмотря на переговоры, Путин не считает Украину суверенной страной, а украинцев – нацией, а потому пытается навязать такой мирный договор, который разрушит власть президента Украины Владимира Зеленского.

"Целью будет навязать Владимиру Зеленскому такие условия мира, которые тот политически не переживет", – предупредил Марран.

Он убежден, что судьба всех планов Путина сейчас зависит "напрямую от стойкости Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, американский генерал Марк Хертлинг, который ранее командовал армией США в Европе, считает, что Путин изменил свои планы, но все еще надеется захватить восток и юг Украины. Однако сейчас ситуация складывается не в пользу РФ и военная авантюра может закончиться полным уничтожением армии РФ.