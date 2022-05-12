Россия использует в своей военной технике чипы из импортных холодильников и посудомоек

Введенные США за войну против Украины санкции вынудили Россию использовать компьютерные чипы от посудомоечных машин и холодильников в некоторой военной технике. А нескольким производителям российских танков пришлось приостановить производство из-за нехватки таких компонентов.

На это указала американский министр торговли Джина Раймондо, чей департамент курирует экспортный контроль, составляющий большую часть пакета ограничений по отношении к стране-агрессору. Об этом говорится в материале The Washington Post.

"У нас есть сообщения от украинцев, что когда они находят российскую военную технику, она заполнена полупроводниками из посудомоечных машин и холодильников", – сказала чиновник на слушаниях в Сенате, отметив, что недавно встречалась с премьер-министром Украины.

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По ее словам, экспорт технологий из США в РФ сократился почти на 70% с момента введения санкционных ограничений в конце февраля. Три десятка других стран приняли аналогичные запреты на экспорт, которые также распространяются на Беларусь.

"Наш подход заключался в том, чтобы лишить Россию технологии, которая подорвала бы ее способность продолжать войну. И это именно то, что мы делаем", – сказала она в ответ на вопрос о влиянии экспортного контроля.

Пресс-секретарь Министерства торговли США Робин Паттерсон добавил, что рассказ о найденных в российской технике полупроводниках американские дипломаты услышали от украинских официальных лиц в ходе визитов в Киев. Он предположил, что элементы коммерческого и промышленного оборудования, по-видимому, россиянам заменяют другие недоступные компоненты.

По его словам, количество поставок из США в РФ, включая товары, подпадающие под действие новых правил, – полупроводники, телекоммуникационное оборудование, лазеры, авионику и морские технологии – сократилось на 85%, а их стоимость – на 97% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Ранее в Белом доме указывали на сообщения росСМИ о том, что что два российских производителя танков – УралВагонЗавод и Челябинский тракторный завод – были вынуждены приостановить производство из-за нехватки компонентов.

Как известно, компьютерные чипы или полупроводники – это "мозги", управляющие самой современной электроникой, от бытовой техники до истребителей. А РФ производит мало собственных чипов, исторически полагаясь на импорт азиатских и западных компаний. Крупнейшие мировые производители компьютерных микросхем начали прекращать поставки в Россию в конце февраля после того, как вступили в силу ограничения, введенные США за войну против Украины.

Штаты и другие западные страны уже регулировали продажу в Россию микросхем и других электронных компонентов, специально предназначенных для использования в военных целях. Для осуществления этих продаж требовалась государственная лицензия еще до вторжения России в Украину. Новые же правила ужесточили эти ограничения, а также заблокировали продажу большинства микросхем двойного назначения, которые имеют как военное, так и коммерческое применение, невоенным пользователям в РФ, в том числе в высокотехнологичных отраслях.

"Администрация президента Джо Байдена заявила, что запрет сократит более половины российского импорта высоких технологий и подорвет способность страны диверсифицировать свою экономику и поддерживать свои вооруженные силы. Запрет не был направлен на блокирование поставок бытовой электроники", – пишет The Washington Post, объясняя появление в военной технике оккупантов чипов из импортных холодильников и посудомоек.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники на позициях российских войск обнаружили стиральную машину. Ее оккупанты привезли с собой в поле вместе с военным снаряжением.