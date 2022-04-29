Россия использует склады боеприпасов в Приднестровье для контрабанды оружия – разведка

Склады с боеприпасами на территории так называемой Приднестровской Молдавской республики Россия может использовать для контрабанды оружия. При этом последние события показывают, что агрессор может создать в "ПМР" еще один плацдарм для агрессии не только против Украины, но и против других стран.

К тому же всеми процессами на территории Приднестровья фактически руководит ФСБ РФ. Об этом в эфире телеканала "Настоящее время" рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, на протяжении многих лет Россия проводила в так называемом Приднестровье мобилизационные учения. На них местные "войска" отрабатывали взаимодействие с оперативной группой российских войск

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"На протяжении 30 лет РФ оккупировала территорию Приднестровья. То, что мы сейчас видим, что происходит в Тирасполе, это явный сигнал о том, что Российская Федерация хочет использовать территории Приднестровья как еще один плацдарм для агрессии не только против Украины, но и, возможно, против Молдовы. Каждый год они проводят мобилизационные учения, отрабатывают взаимодействие с оперативной группой российских войск", – сказал Скибицкий.

При этом он отметил, что во время военных учений на территории Приднестровья войска страны-агрессора отрабатывали ведение как оборонных, так и контрнаступательных боев.

"Отрабатывают вопросы разного характера: оборонные, контрнаступательные действия. Активно используют склады боеприпасов для боевой подготовки. И, естественно, по нашим данным, в том числе для контрабанды", – отметил представитель ГУР МО Украины.

Скибицкий подчеркнул, что провокации российских спецслужб, которые накануне произошли в непризнанной республике, могут быть направлены не только на запугивание местного населения и Молдовы, но и на то, чтобы вынудить руководство Приднестровья согласиться на расширение присутствия российских войск.

"Там идет серьезная борьба между представителями власти. Активно работают спецслужбы Российской Федерации. Мы не исключаем, что теракты, которые были проведены, направлены на то, чтобы заставить руководство Приднестровья согласиться на расширение присутствия российских войск. Кроме того, это будет подаваться как угроза населению, как сигнал Молдове, чтобы они прекратили стремиться в Европу", – подчеркнул Скибицкий.

Напомним, бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что, раздувая ситуацию в Приднестровье, РФ готовит другой так называемый плацдарм для наступления на украинский юг. Вероятно, российские захватчики будут пытаться высадить там десант и совершать теракты.

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