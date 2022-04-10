Россия использует под Харьковом мины замедленного действия - The New York Times

Российские войска используют запрещенный международным меморандумом прием, разбрасывая мины замедленного действия на территории Украины, в которую вероломно вторглись. Впервые эти взрывные устройства, похожие на зеленые трубки, размером с литровую бутылку воды, были обнаружены гражданским населением под Харьковом.

​​​​​Оружие врывается, но не мгновенно, а выбрасывая до двух десятков поражающих мин, которые детонируют спустя определенное время, с интервалом в несколько часов. Об этом сообщили журналисты The New York Times, взяв интервью у местных жителей рядом с Харьковом.

Разбрасываемые наземные боеприпасы могут включать мины, предназначенные для уничтожения людей, а также и такие, что предназначены для уничтожения тяжелой боевой техники. В последний раз Соединенные Штаты использовали их во время операции против иракской армии в 1991 году, и с тех пор они в значительной степени запрещены международным договором 1997 года.

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"Это оружие сочетает в себе наихудшие качества кассетных боеприпасов и противопехотных мин. Они настраиваются на самоуничтожение в определенное время, функция, встроенная в каждую мину позволяет установить взрыв с двухчасовым интервалом на срок до 24 часов", – пояснил старший научный сотрудник Amnesty International Брайан Кастнер.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты в момент позорного бегства отличаются изощренностью в мстительности. Так, в одном из населенных пунктов военный РФ решил заминировать мешок с картошкой, а за несколько дней до этого оккупант, рассердившись, что не может забрать с собой трофей в виде стиральной машины, просто установил взрывное устройство в барабан.