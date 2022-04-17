Россия использует депортированных украинских детей с захваченных территорий для собственной пропаганды – СНБО

Украинских детей, депортированных с временно оккупированных территорий, страна-агрессор Россия заставляет сниматься в дезинформационных пропагандистских видео. Таким образом, РФ грубо нарушает нормы Международного права.

Об этом сообщили в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины. Как отмечается, пропагандистские медиа, подконтрольные Кремлю, показывают ложные материалы о том, как "Украинский режим, подражая Третьему рейху, отправляет воевать детей".

Для того чтобы оправдать очередной фейк путинская пропаганда использует якобы интервью с украинскими детьми.

Видео дня

"В материалах приводятся бессодержательные цитаты, в дополнение к которым псевдожурналисты дезинформируют, что именно эти дети с начала спецоперации работали шпионами в Украине", – говорится в сообщении.

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что использование Россией детей в информационной войне является грубым нарушением норм Международного права.

"Если вы стали свидетелем любого нарушения прав ребенка, звоните по телефону на горячую линию защиты прав детей: 0 800 500 225 или на горячую линию Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека: 0 800 50 17 20", – добавили там.

Как сообщал OBOZREVATEL, около 121 тысяч украинских детей российские оккупанты похитили с территории Украины и насильно вывезли на территорию России. Среди них, как дети-сироты, так и дети, у которых есть родители, сообщила Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.