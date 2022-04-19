По поводу гибели ракетного крейсера "Москва" уже высказано много комментариев и версий. Как человек, знающий и этот корабль и флотскую структуру, хотел бы добавить некоторые моменты, которые могут быть полезны при анализе уровня значимости этого события.

1.В историческом плане РКР "Москва" знаменателен тем, что в 1989 г. его (тогда РКР "Слава") подготовили для встречи Президента США Д. Буша и Президента СССР М. Горбачева на Мальте, в бухте Ла Валетта, в зоне ответственности 5 флотилии кораблей ВМФ СССР. Встреча президентов прошла, НО.... только на американском крейсере Белкнап, в то время флагман 6 флота США.

Протокольную вторую обязательную встречу президентов на советском крейсере отменили, сославшись на сложные погодные условия. При этом, следует отметить, что американский крейсер, на котором встречу провели, был помельче РКР Слава ровно в 2 раза.

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В некоторых странах Европы восприняли такой факт, как умышленное унижение Горбачевым своего флота. Так, итальянская пресса отмечала, что военно-морской флот является гордостью и элитой любого государства (а Италия в этом толк понимает - вспомните только итальянскую флотилию боевых пловцов князя Боргезе и гибель линкора Новороссийск) и как это президент страны может провести встречу на чужом военном корабле и отказаться от встречи на своем? Что это умышленное унижение.......

Знающие люди тогда прокомментировали так - на боевом корабле, в металлическом корпусе и с работающими энергетическими установками и РЛС, НЕВОЗМОЖНО СНЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ никакими средствами. И именно на американском корабле Горбачев и оговаривал развал Союза..

Одним словом - крейсер Слава тогда прошел мимо славы....

2.Впоследствии РКР Слава был переименован в Москву, на нем много лет пиарился бывший мэр Москвы Лужков, многочисленные делегации и депутаты.

Украина, руками судостроительного завода им.61 коммунара г. Николаев, своими руками восстанавливала боеготовность и проводила ремонт своего будущего убийцы. Проведя ремонт, украинские рабочие годами ожидали оплаты. НЕ ПЛАТИЛ НИ ЛУЖКОВ, НИ Минобороны РФ.

Но благодаря активной и наглой российской спецпропаганде, в конечном итоге РКР Москва СТАЛ СИМВОЛОМ НАХОЖДЕНИЯ РУССКОГО МИРА в Украине. В украинском Крыму.

ДЕМОНСТРАТИВНО!

Не только ПРИ ПОЛНОМ БЕЗДЕЙСТВИИ ВСЕХ президентов Украины, но и при активном СОДЕЙСТВИИ Л. Кучмы во время демонстративных крымских встреч с путиным.

3.В военном плане РКР Москва входил в состав 30 дивизии надводных кораблей и фактически являлся КОРАБЕЛЬНЫМ Пунктом Управления Командования Черноморского Флота.

Он единственный из кораблей ЧФ имел на вооружении зенитно-ракетный комплекс С-300 Форт и исходя из его местонахождения в северо-западной части Черного моря, осуществлял своими средствами ПВО и ПРО от Приднестровья до Херсонской области. т.е. не давал использовать украинскую авиацию и ракетные комплексы на южном и юго-восточном театре военных действий.

И ЗАМЕНИТЬ ЕГО НЕКЕМ! У Збройних Сил Украины появляются дополнительные возможности по использованию авиации и РЛС ПВО.

Второй ОЧЕНЬ важный момент - на борту крейсера должен был находиться в полном составе штаб и командование 30 дивизии кораблей .

В то же время, исходя из реальных активных боевых действий на территории Украины и роли в агрессии российского флота, для непосредственного управления боевыми действиями флота и организации взаимодействия с армейскими частями, авиацией и ПВО российской армии, на борту крейсера ОДНОЗНАЧНО должен был находиться кто-то из заместителей командующего ЧФ и ведущих специалистов штаба флота.

Таким образом к экипажу крейсера необходимо добавить не менее 30-50 человек, наиболее подготовленного и опытного старшего командного состава флота.

Что касается наличия на борту морской пехоты и ее количества - корабль мог принять, при необходимости, и 600 морпехов. Здесь необходимо рассматривать корабельный ордер РКР Москва - если десантных или маломерных кораблей с ним не было, то такое количество морской пехоты на борту, не имело смысла.

На борту штатно находятся два вертолета. Румынские РЛС однозначно знают, имел ли место взлет вертолетов с крейсера.

Не отмечен еще и тот факт, что ОБА российские КОРАБЛЯ, начавшие ВОЙНУ с Украиной, УЖЕ ПОГИБЛИ! НА ДНЕ!

Патрульный корабль Василий Быков Уничтожен 7 марта, крейсер Москва 14 апреля.

ЭТО И ЕСТЬ СИМВОЛ дальнейшего исхода войны для россии.