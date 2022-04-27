Россия хочет превратить Украину в сухопутное государство: в МВД раскрыли план врага

В Министерстве внутренних дел раскрыли "обновленный план" Российской Федерации касательно Украины. Страна-агрессор хочет превратить нашу страну в сухопутное государство.

В частности, врага интересует украинский город Одесса. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"Одесса с первого дня была одним из ключевых направлений для России. Это выход Украины к морю. Фактически, Россия хочет превратить нас в сухопутное государство", - сказал он.

Денисенко отметил, что уничтожение ракетного крейсера "Москва" значительно улучшило ситуацию для Украины, поскольку силы российских оккупантов стали значительно слабее.

Видео дня

"Но пробовать качать Одессу они, безусловно, будут", — добавил он.

Отметим, 13 апреля украинские защитники нанесли ракетный удар по российскому крейсеру "Москва" в Черном море. На корабле начался пожар. Российская сторона официально подтвердила пожар на крейсере "Москва", однако заявила, что ЧП на борту произошло якобы из-за взрыва боеприпаса.

Впоследствии в Минобороны РФ заявили, что причины пожара на крейсере "Москва", попавшего 13 апреля под прицел украинских ракет, "устанавливаются". Костер вспышки на судне якобы был локализован. Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев вышел в радиоэфир в бешенстве в связи с тем, что российский флот понес такую серьезную утрату

Как сообщал OBOZREVATEL, в России выдвинули новую версию уничтожения флагмана Черноморского флота Российской Федерации – крейсера "Москва". Оказывается, украинские воины смогли подбить главный корабль "непобедимой армии" РФ, поскольку был шторм и моряков тошнило.