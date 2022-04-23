Россия хочет поставить на колени защитников Мариуполя: Подоляк указал на подлый план врага

В результате осады Мариуполя Кремль хочет не просто ликвидировать защитников города, ему нужно поставить их на колени. Но "Азов" и другие подразделения не будут сдаваться. Поэтому ситуация очень сложная.

Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его мнению, зеленый коридор с Мариуполя мог бы улучшить репутации РФ, уничтоженную зверствами в Буче и других городах Украины.

"Мне кажется, что после событий в Киевской области именно в Мариуполе РФ могла бы доказать, что все же, не все человеческое потеряли. То есть, дать возможность забрать гражданских, военных, раненых, прежде всего. Это было бы хорошо для их репутации, которой практически уже нет", – подчеркивает он.

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Но, по словам советника, Кремль хочет использовать ситуацию в городе в своей пропаганде. Для этого России нужно не просто уничтожить украинских военных, которые там остались, им нужно "поставить их на колени.

"Это точно не поможет им выиграть войну, они в принципе ее не выиграют. Это точно не поможет им создать тактические победы и показывать их для внутренней пропаганды", – уверен Подоляк.

При этом он отмечает, что ситуация усложняется твердым решением защитников города не оставлять свои позиции. "Они точно не будут сдаваться. Это принципиальный вопрос, это символ несокрушимости Азова", – подытоживает советник главы ОПУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 23 апреля запланирована эвакуация жителей Мариуполя. Отметим, что прошлый "зеленый" коридор был сорван из-за обстрелов города военными РФ, но нескольким десяткам людей все же удалось вырваться из осады.