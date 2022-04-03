Россия хочет бросить в войну против Украины призывников, которых начали забирать на службу с 1 апреля. Документ

Несмотря на обещания президента Российской Федерации Владимира Путина и уверения высшего военного руководства государства-агрессора, в России таки собираются бросить новобранцев-срочников на войну в Украину. Соответствующие приказы в военкоматы на местах уже отданы.

После минимальной подготовки срочников бросят в мясорубку войны ради удовлетворения амбиций Путина. Об этом свидетельствует документ, опубликованный советником министра внутренних дел Украины Антоном Геращенко.

"Несмотря на заявления российских властей про то, что призывников не будут задействовать в "спецоперации" в Украине, документы говорят о другом! Призывников после минимальной подготовки будут использовать как пушечное мясо, вместо тех, кто уже стал 200-м или 300-м", - написал Геращенко.

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Он опубликовал распоряжение Министерства обороны РФ, разосланное военным комиссарам Брянской, Курской и Белгородской области, до 11 апреля передать в министерство списки призывников, которые впоследствии будут отправлены для участия в "спецоперации на Украине".

Их предписано отбирать из призванных на срочную службу в ходе весеннего призыва, который стартовал 1 апреля 2022 года.

Напомним, этой весной в России планируют призвать на службу более 134 тысяч человек. Сколько из них отправят воевать в Украину и сколько оттуда вернется калеками или в гробах, российские матери узнают уже очень скоро.

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