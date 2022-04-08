Россия готовит новую атаку на Украину, еще более жестокую и 'варварскую' – начальник штаба ВВС Великобритании

Начальник штаба Королевских военно-воздушных сил Великобритании Майк Уигтон заявил, что война в Украине находится в "опасной" фазе. По его словам, российские военные на данный момент "перегруппируются и позиционируются" перед тем, как совершить "еще более жестокую" атаку.

Об этом он рассказал изданию Sky News. Уигтон отметил, что есть все основания ожидать, что оккупанты вернутся, и Украина ощутит на себе всю тяжесть того, что понесет Россия.

"Все данные нашей разведки говорят нам о том, что Россия перестраивается для новой атаки. Потенциально она будет еще более жестокой, еще более варварской, еще более незаконной, чем то, что мы уже видели", - сказал он.

При этом, по его словам, военнослужащие Королевских ВВС готовы перебросить в Киев бронетехнику на транспортных самолетах, если министры одобрят такую ​​инициативу.

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Кроме того, в ответ на предложения Запада вооружить украинцев противокорабельными ракетами, чтобы сохранить контроль над побережьем Черного моря, сэр Майк сказал, что вопрос о таком оружии "находится на рассмотрении".

Отметим, что российские оккупанты продолжают накапливать силы для захвата Мариуполя и наступления в районе города Изюм Харьковской области. Захватчики также пытаются прорвать оборону группировки украинских военных на Донецком направлении.

По состоянию на утро четверга, 7 апреля, Россия потеряла в войне в Украине 18 900 своих солдат. Также украинские защитники уничтожили 698 танков и 150 самолетов. В то же время в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подчеркнули, что цифры могут быть еще выше, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, российской власти все тяжелее скрывать правду об огромных потерях своих войск на войне против Украины. Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков был вынужден признать этот факт публично.