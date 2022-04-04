Россия готовит наступление на Донбасс и перебрасывает в регион войска и наемников 'ЧВК Вагнера' – разведка Британии

Российские оккупационные войска проходят реорганизацию и перегруппировку. Основным направлением для наступления станет украинский Донбасс.

В вооруженные силы РФ привлекают и перебрасывают на территорию Украины наемников из "ЧВК Вагнера". Об этом свидетельствуют данные британской разведки.

"Российские силы продолжают консолидироваться и реорганизовываться, перенаправляя свое наступление на Донбасс на востоке Украины. Российские войска, в том числе наемники из российской "ЧВК Вагнера", связанной с руководством государства, перемещаются в этот район", – отмечает Министерство обороны Великобритании.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава британской разведки заявил, что президент РФ Владимир Путин во время вторжения в Украину планировал казни. Ричард Мур сообщил, что соответствующие приказы получили как военнослужащие, так и сотрудники российских спецслужб.

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