Россия готовит массовые провокации на Херсонщине: детали

Российские оккупанты готовят массовые провокации на Херсонщине. Они собираются открыть огонь по населенным пунктам области и обвинить в этом Вооруженные Силы Украины.

Провокации могут быть совершены в момент проведения "референдума" на Херсонщине, к которому вовсю готовятся оккупанты. Об этом сообщили в Объединенном координационном пресс-центре сил охраны и обороны юга Украины.

Начальник центра, капитан 1 ранга Наталья Гуменюк, которую цитирует "Интерфакс", предупредила о подготовке российскими оккупантами массовых провокаций на Херсонщине.

"Мы знаем о том, что ведется не только агитационная работа, а готовятся и массовые провокации, которые будут приурочены к псевдо референдуму, который оккупанты мечтают провести на Херсонщине. Они выкатывают свою технику для того, чтобы расставить ее для нанесения огня, в котором потом обвинить Вооруженные силы Украины", - сказала Гуменюк.

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По ее словам, в регионе сейчас развернута жесткая пропаганда и агитация. Оккупанты дезинформируют людей о реальном положении вещей и позициях украинских войск. Параллельно захватчики "глушат" украинское вещание и связь, чтобы отрезать жителей Херсонщины от получения достоверной информации извне.

"Ситуация действительно напряженная, поскольку враг подтягивает свои силы и хочет закрепиться на тех позициях, которые уже имеет, и мечтает продвинуться в нашем регионе, по Херсонщине, к границам Николаевской области, вернуть себе утраченные позиции. Но мы не отдаем, наши силы держат вычищенную территорию в соответствующей политической и психологической гигиене и держат свои позиции. Херсонщина покрыта взрывами, слышно работу систем залпового огня, артиллерийские взрывы", - рассказала Гуменюк.

Она также сообщила, что украинские воины наносят врагу потери. Так, в ночь на 19 апреля ВСУ уничтожили две РСЗО "Град". Именно с этих установок оккупанты вели огонь по Николаеву. При обстрелах города они все чаще используют фугасные снаряды.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что РФ запустила фейк о подготовке СБУ расстрелов на Одесчине. В Миноборны сделали потрясающее своим цинизмом заявление о том, что украинские защитники якобы намереваются показательно казнить украинцев, живущих в области, "чтобы обвинить военнослужащих РФ".

Не исключено, что этой кошмарной ложью рашисты "анонисируют" собственные планы по продолжению геноцида украинцев.