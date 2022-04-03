Россия формирует допподразделения для войны против Украины: враг сосредоточил усилия на наступлении на Донбассе – Генштаб

Российская оккупационная армия принялась создавать дополнительные подразделения для войны в Украине. Враг стягивает силы и готовится ударить по украинскому Донбассу.

В планах Кремля – захватить хотя бы Донецкую и Луганскую область, если с Киевом не получилось. Об этом в дневной оперативной сводке сообщили в Генеральном Штабе Вооруженных Сил Украины.

В ГШ ВСУ констатировали: на 39-е сутки войны неизменной остается тактика России по нанесению максимального ущерба украинскому народу. Продолжаются ракетные и авиационные удары по базам хранения горючего и объектам гражданской инфраструктуры.

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Вместе с тем, продолжая уничтожать украинские города и села, враг принялся формировать дополнительные подразделения своей армии, которые планируют бросить на войну в Украине.

"Отмечается проведение мероприятий по подготовке личного состава и техники с целью формирования дополнительных подразделений для участия в боевых действиях на территории Украины. Основные усилия противника сосредоточены на подготовке к возобновлению наступательных действий, установлении контроля на территориях Донецкой и Луганской областей", - отметили в ГШ ВСУ.

На Волынском направлении ситуация остается неизменной.

На Полесье оккупанты завершили отвод отдельных подразделений своего Восточного военного округа в Беларусь, откуда их впоследствии перебрасывают в Россию.

Также украинские воины полностью освободили от оккупантов Киевскую область. В районах населенных пунктов Большая Дымерка, Скибин и Гоголев подразделениями сил обороны осуществляется зачистка территории от минно-взрывных устройств, установленных российскими оккупантами при бегстве.

На Сиверском направлении враг также завершил отвод подразделений Центрального военного округа на территорию РФ.

Продолжают отводить оккупанты свои войска и из-под Сум. Там так спешат убраться из Украины, что забывают часть своих военнослужащих.

"Враг обеспечивает прикрытие и логистическую поддержку отдельных подразделений, отводимых на территорию российской федерации. На освобожденных территориях остаются малочисленные группы военнослужащих вооруженных сил российской федерации, скрывающиеся или пытающиеся самостоятельно пересечь государственную границу Украины", - рассказали в ГШ ВСУ.

Сложной остается ситуация на слобожанском направлении. Российские оккупанты продолжают блокировать город Харьков. Так они бросили основные силы на продолжении наступления в направлении Изюма. Активно работает вражеская разведка: противник пытается найти слабые места в обороне украинских воинов.

"На Донецком направлении враг продолжает обстрелы населенных пунктов и позиций наших войск и ведение штурмовых действия на большинстве направлений. Успеха не имел, осуществляет перегруппировку. На Южнобужском направлении продолжается бой за населенный пункт Александровка", - отметили в Генштабе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что суммарные потери личного состава ВС РФ и российских ЧВК в Украине составляют около 23 тыс. человек. Такие данные со ссылкой на собственные источники накануне сообщил экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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