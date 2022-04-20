'Россия должна прекратить нападения': в МИД Украины поддержали идею ООН о 'пасхальном' перемирии

В Министерстве иностранных дел Украины поддержали предложения Генерального секретаря ООН по введению четырехдневного "пасхального перемирия" в Украине. Эту "паузу" Украина стремится использовать для безопасной эвакуации тысяч мирных граждан из зон ведения боевых действий и прежде всего – из Мариуполя.

Официальный Киев подчеркивает необходимость заставить Россию прекратить блокировку городов и создание в них гуманитарной катастрофы. Об этом говорится в официальном заявлении МИД Украины.

Украина полностью поддерживает инициативу Генсека ООН по введению перемирия, приуроченного к Пасхе.

"Благодарны Генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу за инициативу ввести Пасхальную четырехдневную "гуманитарную паузу" в Украине, начиная с Чистого Четверга 21 апреля. В полной мере разделяем мнение, что гуманитарная пауза необходима для безопасной эвакуации тысяч гражданских лиц, которые хотят покинуть зоны боевых действий, в первую очередь, из многострадального Мариуполя", - говорится в заявлении.

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Официальный Киев также выразил благодарность Организации Объединенных Наций за готовность доставить в случае объявления "режима тишины" гуманитарной помощи в районы, наиболее пострадавшие от российской агрессии.

В МИД убеждены, что Россия должна прекратить непрерывные нападения на гражданские объекты Украины, в ходе которых страдает гражданское население Украины, включая женщин и детей, а также гуманитарный персонал и журналисты.

"Призываем Россию к полному уважению международных усилий по защите медицинского и гуманитарного персонала, их транспортных средств и оборудования, а также больниц и других медицинских учреждений. РФ также должна обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ к населению на временно оккупированных территориях гуманитарного персонала и его транспортных средств и оборудования", - подчеркнули в Министерстве иностранных дел Украины.

Также Киев требует от России немедленного прекращения блокировки украинских городов, в частности Мариуполя, где люди находятся в ужасных условиях - под постоянными бомбардировками и при отсутствии самого необходимого: еды, воды и лекарств, а также света, тепла и связи.

Люди должны иметь возможность безопасно и беспрепятственно уехать из городов, где из-за агрессии РФ сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация.

"Выполнение этих условий обеспечит добровольный, безопасный и беспрепятственный проход гражданских лиц, которые спасаются от агрессии и насилия", - отметили в МИД Украины.

Украинские дипломаты также подтвердили приверженность Украины идее завершения войны дипломатическим путем и отметили, что наше государство соглашается с предложениями по гуманитарному перемирию, которые передал во время визита в Киев заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России уже заявили, что не будут прекращать боевые действия в Украине. Заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев отверг идею "пасхального" перемирия и назвал главные "цели" войны против Украины.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обменять военнопленных РФ на безопасный проход по гумкоридору для жителей и защитников Мариуполя.