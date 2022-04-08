Виключення, точніше призупинення членства Росії в Раді ООН з прав людини - це добре, але Перемога - це коли Росію виключать з Ради Безпеки ООН.

Загалом за рішення про призупинення членства Росії в Раді ООН з прав людини проголосували так: "ЗА" - 93, "ПРОТИ" - 24, "УТРИМАЛИСЯ" - 58.

У голосуванні взяли участь 175 держав, тож 18 - не з‘явилися на це засідання. Нагадаю, що до ООН входить 193 країни.

Отож, маємо 92 країни СПРАВЖНІХ ДРУЗІВ, бо Україна була 93 у цьому важливому голосуванні "ЗА"!

Сьогоднішнє голосування також уточнило список друзів російської орди військового злочинця Путіна, яка щоденно здійснює геноцид щодо України й українців.

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Ці 23 країни (зрозуміло, що 24-та - Росія) повинен знати кожен українець - це наші нинішні геополітичні вороги:

Алжир, Білорусія, Болівія, Бурунді, Центрально-Африканська республіка, Китай, Конго, Куба, Північна Корея, Еретрея, Ефіопія, Габон, Іран, Казахстан, Киргизстан, Лаос, Малі, Нікарагуа, Сірія, Таджикистан, Узбекистан, В‘єтнам, Зімбабве.

Тобто з 23 країн-друзів путінської Росії більшість складають держави Африки та СНД: 9 з Африканського континенту і 5 з СНД.

Якщо згадати всі країни СНД, то Грузія - ЄДИНА з колишнього СНД проголосувала - "ЗА", Вірменія, Азербайджан і Туркменістан - не голосували, а Молдова - була відсутня на засіданні.

Як відомо, Рада ООН з прав людини - міжнародний правозахисний орган, який відповідає за дотримання та захист прав людини у світі.

Він має статус допоміжного органу Генеральної Асамблеї ООН.