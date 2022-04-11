Россия добровольно отдаст Украине миллиарды Центробанка: Малюска прояснил ситуацию

Пойдут ли арестованные Западом средства (речь о более чем 400 млрд долл в эквиваленте) на восстановление Украины и каким образом этого добиться? На этот вопрос в авторской программе "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара ответил министр юстиции Украины Денис Малюська, который, к тому же, входит в состав украинской делегации на переговорах с Россией о гарантиях безопасности.

По мнению чиновника, есть два пути привлечь эти средства для восстановления разрушенных российскими войсками во время вторжения в Украину, – принудительный и добровольный.

"Первая опция – принудительная, – сказал Малюська. – Такого не было в истории, но теоретически это возможно. Более того, – законопроекты, которые это позволяют, уже есть: и в Конгрессе, в Штатах, и в ряде стран Западной Европы. Случаи есть, механизм понятен, для этого следует принять беспрецедентный закон, не имеющий аналогов, но мы понимаем, как этого добиться, и работаем над этим".

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Однако Россия, считает чиновник, может согласиться и на добровольный вариант – например, отдать "замороженные" миллиарды в обмен на снятие части санкций, которые, несмотря на все возражения и браваду российских властей, все же бьют по экономике РФ.

"Что касается добровольной передачи – такая опция тоже возможна, – предполагает министр юстиции. – Можно выдвинуть выплату компенсаций как условие снятия части санкций или как определенную часть мирного урегулирования событий войны. Вопрос в том, что инструменты, чтобы требовать добровольности или принудительной добровольности, если можно так выразиться, есть у стран Запада. И мне кажется, что Штаты или другие наши влиятельные партнеры еще не решили, какой именно инструмент они будут использовать. Мы открыты ко всем опциям, и вопросы компенсаций мы ставим регулярно".

Еще одна проблема, связанная с деньгами Центробанка РФ, состоит в том, что России иногда позволяют использовать их для погашения обязательств по внешним долгам. Следовательно, эта сумма тает, а убытки, об объеме которых премьер-министр Шмыгаль говорил как о триллионе долларов, только растут.

Как действовать Украине, чтобы не остаться вообще без репараций, вы узнаете из программы "Орестократия":