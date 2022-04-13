Россия для удара по вокзалу в Краматорске использовала ракету с кассетной боеголовкой: ВВС нашло доказательства

Расследование британской телерадиокомпании ВВС обнаружило явные доказательства того, что Россия для удара по вокзалу в Краматорске использовала ракету с кассетной боеголовкой. В результате атаки погибли 57 человек, еще 109 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщается на сайте издания. Журналисты ВВС, посетившие станцию железнодорожного вокзала ​​после атаки, обнаружили на земле четкие следы, свидетельствующие о применении кассетной боеголовки.

В результате множественных взрывов осколки обычно разбрасываются вокруг места основного удара ракеты, оставляя повреждения в местах взрыва каждого из них. К примеру, на здании рядом со станцией в стене образовалась большая дыра.

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Репортерам Washington Post, прибывшим на место вскоре после удара, свидетели рассказали, что они слышали "первоначальный взрыв, за которым последовали четыре-пять взрывов". Эта звуковая картина соответствует звуку кассетной бомбы.

На самом месте удара были обнаружены остатки советской ракеты "Точка-У". Это баллистическая ракета малой дальности с одинарной боеголовкой, которая может быть оснащена кассетной боеголовкой с 50 бомбами, способными детонировать при ударе.

Есть данные о том, что Россия ранее уже использовала эти ракеты в войне против Украины.

Эксперт по ракетам из Королевского института объединенных вооружений Сидхарт Каушал объяснил, что отметка попадания вполне соответствует суббоеприпасу, подобному 9Н24, кассетному боеприпасу советских времен, который может нести ракета "Точка".

Он указал на довольно неглубокую воронку в центре и расходящиеся следы осколков, которые, кажется, были в одном направлении.

Напомним, 8 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. В результате атаки погибли 57 человек, еще 109 получили ранения разной степени тяжести.

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