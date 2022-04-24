Россия держит украинских пленных в колониях общего режима, у них хотят брать кровь для оккупантов, – Денисова

Россия удерживает пленных украинских военных в колониях общего режима в Ростовской области. Также, по примеру нацистов, российская Госдума собирается заставить попавших в плен украинцев против их воли сдавать кровь для раненых российских оккупантов.

Это вопиющие нарушения Женевской конвенции и прав захваченных в плен украинских военных. Об очередных преступлениях РФ сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"В нарушение Женевской конвенции 1949 года, страна-оккупант удерживает пленных украинских воинов в колониях общего режима, не совершив перепрофилирование тюрем в лагеря для военнопленных.

Военнопленные Вооруженных Сил Украины находятся в колониях общего режима в Ростовской области РФ", - отметила омбудсмен.

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По ее данным, под содержание украинских военнопленных российские оккупанты "расселили" две колонии общего режима - №1 в городе Зверево, а также №12 в Каменске-Шахтинском недалеко от российско-украинской границы.

Заключенных оттуда перевели в колонию №10 в Ростове-на-Дону. А освободившиеся колонии в Каменске-Новошахтинском и Зверевом наполняются исключительно пленными украинскими военными. Охраняют их сотрудники .Федеральной службы исполнения наказаний РФ и заключенные, оставленные на подсобных работах.

Денисова напомнила, что согласно Конвенции об обращении с военнопленными и дополнительными протоколами к ней, военнопленных можно содержать исключительно в специальных лагерях на безопасном расстоянии от зоны боевых действий. Условия в этих лагерях должны быть не хуже условий для войск, удерживающих пленных.

Кроме того, рашисты из Госдумы РФ собираются принудительно брать у украинских военнопленных кровь для нужд раненых оккупантов. Точно так же поступали нацисты во время Второй Мировой войны с заключенными концлагерей.

"Такая практика принудительного донорства была распространена в нацистских концлагерях. Выжившие узники Бухенвальда вспоминали, что у них брали кровь для солдат вермахта, при этом людей морили голодом и заставляли работать. Россия грубо нарушает статью 26 Женевской конвенции об обращении с военнопленными", – отметила Денисова.

Она призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений прав военнопленных ВСУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 21 апреля Украина и Россия провели новый обмен пленными. Вернуть удалось 19 украинцев: 10 военных и 9 гражданских граждан. Среди освобожденных были раненые военные.