Россия чувствует реальное поражение в Украине и угрожает Третьей мировой войной, – Кулеба

Российская власть продолжает убеждаться в том, что не способна одолеть Украину. Агрессору приходится угрожать цивилизованному миру Третьей мировой войной.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Twitter. "Россия теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины", – написал он.

"Отсюда разговоры о "реальной" опасности Третьей мировой. Это лишь означает, что Москва ощущает поражение в Украине", – отметил глава украинского МИД. По его словам, поэтому мир должен еще больше поддерживать нашу страну, чтобы мы победили оккупантов и вместе с этим защитили европейскую и глобальную безопасность.

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Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров умудрился сделать странное заявление о рисках ядерной войны. По словам Лаврова, такой "риск реален, эту опасность недооценивать нельзя". Однако далее он начал противоречить себе, сказав: "Ядерная война недопустима, это принципиальная позиция Москвы".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американские журналисты со ссылкой на источники в Кремле заявили, что Путин потерял интерес к переговорам с Украиной. Это произошло якобы после серии неудач российских оккупантов на поле боя против ВСУ.