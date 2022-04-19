Россия будет вести артиллерийское наступление по трем направления, – Арестович

Войска России в ближайшее время планируют вести тяжелые артиллерийские бои по трем направлениям в Украине. Речь идет про Николаев, Мариуполь и Изюм.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому журналисту Марку Фейгину в понедельник, 18 апреля. Видео доступно на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Арестович напомнил, что Мариуполь оккупанты атакуют уже больше месяца, но сейчас по городу ведется "мощнейшая работа".

"Прямо сейчас идет ну очень мощная подготовка. Условно говоря в районе Николаева они пытаются сорвать наше продвижение вперед, в направлении Изюма и по Мариуполю сейчас идет мощнейшая работа. Прямо сейчас всеми силами и средствами", – сказал он.

Видео дня

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что российские оккупанты утром 18 апреля начали вторую фазу наступления. Они пошли в атаку на востоке Украины. По его словам, Кремль поставил своим войскам задачу выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей до Пасхи, которая в этом году припадает на 24 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что войска РФ начали наступление в Запорожье. В настоящее время путинские войска двигаются в направлении Гуляйполя.