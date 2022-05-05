Россия будет пытаться "раздуть" угрозу от учений в Беларуси, есть весомая причина – разведка Британии

В Беларуси начинаются масштабные военные учения. Россия может использовать этот период, чтобы осложнить задачу ВСУ по обороне украинских территорий на восточном направлении.

Об этом пишет Министерство обороны Великобритании в Twitter, ссылаясь на данные собственной разведки. Как сообщается, нынешние учение белорусов соответствуют сезонным нормам, поскольку "кульминация цикла зимней подготовки приходится на май".

"Россия, скорее всего, будет стремиться раздуть угрозу, которую представляют для Украины эти учения, чтобы зафиксировать украинские силы на севере, не давая им возможности участвовать в битве за Донбасс", – считает разведка.

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При этом отклонений белорусской армии от плана обычных учений, которые могут представлять угрозу для Украины и ее союзников, пока не наблюдается.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 мая вооруженные силы Беларуси начали внезапную проверку сил реагирования. В Беларуси якобы хотят оценить готовность личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение "кризисных ситуаций".

По данным ГПСУ, угроза вступления Беларуси в войну против Украины на стороне России сохраняется. Однако наша страна готова к такому развитию событий.