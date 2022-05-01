Россия активизировала свой флот в Черном море после удара ВСУ по Змеиному: есть ракетная угроза

Российские военные активизировали силы флота в Черном море после обстрела бойцами ВСУ острова Змеиный. РФ пытается отправить подкрепление на важную тактическую точку и забрать раненых оттуда.

Об этом сообщило оперативное командование "Юг". Отмечается, что риск ракетных ударов по территории Украины остается высоким.

"Между тем в море зафиксирована активизация сил вражеского флота. После нанесения нами очередного удара по Змеиному, десантными скоростными катерами типа "Раптор" противник пытался осуществить эвакуацию и пополнение личным составом своих подразделений, остающихся на острове", – говорится в сводке ОК от 1 мая.

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Также в командовании напомнили о важности следования алгоритму действий при воздушной тревоге. "Соблюдайте меры безопасности, не нарушайте норм и ограничений военного положения и комендантского часа, следите и не позволяйте вражеским силам ввести себя в заблуждение", – итоги в посте.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети началась паника по поводу риска уничтожения украинскими военными Крымского моста. Люди собирают вещи и покидают остров, официальным заявлениям Кремля больше не верят.