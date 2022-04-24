Российскому пилоту Красноярцеву, бомбившему Чернигов, объявили о подозрении: что грозит

Пилоту российской оккупационной армии Александру Красноярцеву, сбрасывавшему бомбы на Чернигов и взятому в плен украинскими военными после сбития его самолета, объявили о подозрении. Его подозревают в нарушении законов и обычаев войны и умышленном убийстве.

За бомбардировку мирных жителей Чернигова Красноярцеву грозит пожизненное лишение свободы. Текст подозрения опубликован на сайте Офиса генерального прокурора Украины.

По данным следствия, старший летчик, начальник воздушно-огневой и тактической подготовки дислоцируемой под Челябинском авиационной базы 6980-й, полностью осознавая свои действия и их последствия, выполнил преступные приказы командования по осуществлению авиационных бомбардировок гражданских объектов на территории Украины. Красноярцев знал, что наносит удары по объектам, не являющимся военными целями и что это повлечет за собой гибель и ранение гражданских людей.

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Такое он делал и до Украины - в Сирии, где Россия бомбила мирные города.

В частности, доказано, что Красноярцев сбрасывал боеприпасы неизбирательного действия - обломочно-фугасные авиабомбы УФЗАБ-500 и УФАБ 250-270, а также фугасные авиационные бомбы ФАБ 500 на населенные пункты и объекты гражданской и критической инфраструктуры.

Управляемый им истребитель Су-З4 5 марта взлетел с аэродрома возле села Сеща Брянской области Российской Федерации, чтобы бомбить Чернигов. Однако ВСУ не дали ему этого сделать. Около 11:30 истребитель Красноярцева был сбит.

Катапультировавшись с подбитого самолета и приземлившись во дворе жилого дома в Чернигове, Красноярцев застрелил местного жителя, живущего в этом доме, чтобы тот не рассказал о нем украинским защитникам.

Вскоре военный преступник Красноярцев был найден и задержан украинскими военными.

В настоящее время пленнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 438 УК Украины, то есть нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством. Санкция этой статьи предусматривает от 10 лет до пожизненного лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что генпрокуратура объявила о подозрении руководившем захватом ЧАЭС генерал-майору Росгвардии.