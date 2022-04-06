Российскому пилоту, бомбившему Конотоп, Купянск, Изюм и Волноваху, объявили подозрение

Российскому пилоту, который бомбил населенные пункты в Донецкой, Харьковской и Сумской областях, сообщили о подозрении. На время следствия он будет находиться в одном из учреждений исполнения наказаний для военнопленных.

Об этом информирует Офис генпрокурора Украины в Telegram. "При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры гражданин РФ уведомлен о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – сказано в сообщении.

Вражеский пилот с 24 февраля по 3 апреля на многоцелевом истребителе СУ-35С совершил несколько боевых вылетов с разных военных аэродромов России на территорию Украины. Он наносил ракетные удары по городам Конотоп, Купянск, Изюм и Волноваха.

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"Кроме того, он обеспечивал другим авиационным полкам вооруженных сил РФ беспрепятственные обстрелы и бомбежки территории Украины, в том числе авиабомбами и крылатыми ракетами", – рассказали в Офисе генпрокуроре.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники в районе Изюма Харьковской области 3 апреля уничтожили российский истребитель Су-34. Пилот катапультировался и пытался сбежать, но был задержан.

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