'Российской власти придется ответить!' Макрон и Шольц одновременно отреагировали на трагедию в Буче: заявление

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц практически одновременно выразили возмущение ситуацией, сложившейся в Буче. Оба отметили, что Россия должна ответить за совершенные военные преступления против украинского народа.

Соответствующие заявления Макрон и Шольц выставили на своих страницах в Twitter в 16:43 по киевскому времени. Тексты обращений смотрятся практически идентично.

Политики, пытавшиеся в последнее время поддерживать дипломатические отношения с РФ, возмутились фотографиями недавно освобожденной от оккупантов Бучи и выразили свою солидарность с Украиной.

"Ужасные кадры доходят до нас из Украины. Расстреляны мирные жители, в том числе женщины, дети и пожилые люди, в Буче, которую еще несколько дней назад контролировали российские военные", – пишет канцлер Германии. Он призывает международные организации приобщиться к расследованию зверств, совершаемых в городе солдатами Кремля.

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"Российским властям придется отвечать за эти преступления", – констатирует президент Франции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мировые СМИ разместили на первых полосах фотографии из Бучи. На зверства уже отреагировали власти многих стран.

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